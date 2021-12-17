В Мурманске в столкновении с фурой пострадал водитель легковушки

Фура столкнулась с легковушкой.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Около 18.00 16 декабря в Мурманске произошло ДТП недалеко от пересечения улиц Подгорной, Прибрежной и Достоевского.
Здесь столкнулись фура и легковая машина.
- Пострадал водитель легковой машины, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Из-за аварии образовалась пробка.
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