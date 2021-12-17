Избивший четырехлетнюю девочку житель Мурманска отправится в колонию

Правоохранители быстро нашли распускавшего руки мужчину. Фото: СКР по Мурманской области

Октябрьский районный суд вынес приговор 50-летнему жителю Мурманска, который избил четырехлетнюю девочку. Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области его обвиняли по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего).

Все произошло 22 августа этого года в одной из квартир на улице Тарана. Родители привезли девочку погостить к бабушке, которая жила с мужчиной, недавно освободившимся из колонии и злоупотреблявшим алкоголем. Бабушка ушла на работу, оставив внучку и сожителя вместе.

- Мужчина, недовольный поведением девочки, с достаточной силой, кулаками обеих рук, нанес ей не менее четырех ударов по голове. Девочка получила в результате его преступных действий открытую черепно-мозговую травму и иные телесные повреждения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Малолетняя потерпевшая смогла выбежать из квартиры на улицу, где ей помог прохожий, который сообщил о произошедшем сотрудникам полиции и они доставили потерпевшую в медучреждение, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

Информация о девочке, которая из страха не называла свой адрес, попала в соцсети. Правоохранители быстро нашли виновника. Суд приговорил горе-дедушку к 4 годам 6 месяцам лишения свободы исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru