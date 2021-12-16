В Мурманской области ищут актеров на роли монстра и любовницы

Актеры требуются самые разные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Съемочной группе, которая сейчас работает в Мурманской области, срочно нужны актеры определенных типажей. Об этом написали в паблике "Арктическое кино: начало".

Так, для съемок требуется парень девушки, ребенок 5-7 лет, который умеет пугаться, родитель ребенка, девушка на роль любовницы, мужчина 40-45 лет на роль начальника и худой мужчина любого возраста на роль монстра. Последнего будут гримировать.

По всем вопросам можно обратиться к Джастине Марининой.

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