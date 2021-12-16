Автовладельцев предупреждают о затоплении дороги Кола - Выходной

Вода вышла на проезжую часть. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В минтрансе Мурманской области предупреждают водителей о затоплении участка автодороги Кола - ж/д станция Выходной (4 километр +100). Вода вышла на проезжую часть справа.

- На данный момент подрядчиком по содержанию автодороги проводятся мероприятия по устранению выхода воды. Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков, - отметили в министерстве.

Напомним: в Мурманске запретят движение и стоянку транспорта от проспекта Ленина до улицы Воровского. Ограничение будет действовать месяц.

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