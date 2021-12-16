Житель Оленегорска решил сыграть на бирже и лишился свыше 1,8 миллиона рублей

59-летний оленегорец отдал мошенникам больше 1,8 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

59-летний оленегорец отдал мошенникам больше 1,8 миллиона рублей.

Мужчина искал в интернете информацию об инвестициях. Через некоторое время ему позвонили якобы из инвестиционной компании и предложили подзаработать на финансовой бирже. Северянину пообещали высокий доход.

– Следуя указаниям лжесотрудников финансовой биржи, в течение четырех месяцев мужчина перевел на счет аферистов свыше 24 тысяч долларов США, или более 1,8 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Обман вскрылся, когда мужчина захотел снять накопившуюся прибыль. Однако он не смог связаться с абонентами по известным ему номерам. Только тогда оленегорец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется следствие.

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