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Происшествия16 декабря 2021 14:24

Житель ЗАТО Александровск из мести испортил документы своей жены

Мужчину разозлило, что его супруга всю ночь не отвечала на звонки
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Ему грозит арест на срок до трех месяцев.

Ему грозит арест на срок до трех месяцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию ЗАТО Александровск с заявлением о порче документов обратилась местная 32-летняя жительница.

Женщина рассказала, что когда вернулась домой, обнаружила, что многие ее документы испорчены и уже непригодны для дальнейшего использования. В числе поврежденных оказались дипломы, удостоверения о повышении квалификации, а также аттестат об общем образовании.

- Правоохранители опросили женщину и сняли отпечатки пальцев с испорченных документов. Под подозрение попал супруг северянки, которого задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Мужчина вину признал и пояснил полицейским, что всю ночь жены не было дома и она не отвечала на звонки. Тогда он решил проучить ее, испортив документы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

В отношении ревнивого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 325 УК РФ "Похищение, уничтожение, повреждение важного личного документа". Ему грозит арест на срок до трех месяцев.

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