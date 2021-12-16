Команда Андрея Козлова сыграет в четвертой игре зимней серии "Что? Где? Когда?"

19 декабря в 22.00 Первый канал покажет четвертую игру зимней серии "Что? Где? Когда?". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 декабря в 22.00 Первый канал покажет четвертую игру зимней серии "Что? Где? Когда?".

- С телезрителями сразится команда Андрея Козлова, - говорится в анонсе.

Напомним: в команде Андрея Козлова играет мурманчанин Алексей Бакуменко, пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта и бывший редактор "КП"-Мурманск". Он блестяще выступил в финальной игре осенней серии.

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