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Звезды16 декабря 2021 14:17

Команда Андрея Козлова сыграет в четвертой игре зимней серии "Что? Где? Когда?"

В команде играет мурманчанин Алексей Бакуменко
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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19 декабря в 22.00 Первый канал покажет четвертую игру зимней серии "Что? Где? Когда?".

19 декабря в 22.00 Первый канал покажет четвертую игру зимней серии "Что? Где? Когда?".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 декабря в 22.00 Первый канал покажет четвертую игру зимней серии "Что? Где? Когда?".

- С телезрителями сразится команда Андрея Козлова, - говорится в анонсе.

Напомним: в команде Андрея Козлова играет мурманчанин Алексей Бакуменко, пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта и бывший редактор "КП"-Мурманск". Он блестяще выступил в финальной игре осенней серии.

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