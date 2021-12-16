Завершены поиски 57-летнего жителя Мурманска с голубыми глазами

Где все это время был мужчина - не уточняется.

В Мурманской области завершились поиски 57-летнего мурманчанина Эдуарда Алсуфьева. Мужчину искали с 4 декабря, и две недели было неизвестно, где он и все ли с ним в порядке.

К счастью, северянина нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Где все это время находился мужчина, не уточняется.

Напомним: в Оленегорске продолжаются поиски 48-летнего Дмитрия Короткова.

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