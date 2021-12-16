Под Кандалакшей произошло страшное лобовое ДТП с двумя Chevrolet и большегрузом

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/kandaone

Днем 16 декабря в Кандалакшском районе на автодороге Р-21 "Кола" произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два Chevrolet.

- По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Captiva двигался со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска в зоне, где разрешен обгон. Водитель выехал на полосу встречного движения, однако не учел дорожную обстановку и столкнулся с двигавшемся ему навстречу Chevrolet Niva. Последний автомобиль откинуло на большегруз, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии пострадал водитель Chevrolet Niva, его на "скорой" увезли в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

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