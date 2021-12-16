Открылась продажа билетов на самолет из Мурманска в Петрозаводск

К слову, стоимость билета на поезд до Петрозаводска начинается от 2 тысяч рублей в новогодние праздники. В обычные дни цена - от 1,6 тысячи рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Мурманска в Петрозаводск уже в январе 2022 года начнут летать прямые самолеты. Это направление планировалось запустить еще год назад, однако свои коррективы внес коронавирус. Продажа билетов уже открылась.

Время в пути займет 1 час 25 минут. Стоимость билетов 2-3 тысячи рублей за полет без багажа. С багажом - на 500-600 рублей дороже. Рейсы выполняются дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

К слову, стоимость билета на поезд до Петрозаводска начинается от 2 тысяч рублей в новогодние праздники. В обычные дни цена от 1,6 тысячи рублей.

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