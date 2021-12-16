Поисковикам Мурманской области впервые вручили региональные знаки «За заслуги в поисковом движении»

Впервые в Заполярье поисковикам вручили региональные знаки «За заслуги в поисковом движении». Фото: Правительство Мурманской области

Впервые в Заполярье поисковикам вручили региональные знаки «За заслуги в поисковом движении». Их лидерам поисковых отрядов передал глава Мурманской области Андрей Чибис.

– Вы заняты важным делом, которое, с одной стороны – долг памяти нашим павшим солдатам, а с другой – серьезный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Земля каждый год продолжает отдавать останки тех, кто не был захоронен в силу разных причин. Когда общаешься с девчонками и мальчишками, которые принимают участие в поисковом движении, понимаешь, что они совсем по-другому относятся к своей земле, своей истории. За это вам низкий поклон! – отметил Андрей Чибис.

Награды вручили Алексею Бидненко из отряда «Петсамо» (Заполярный), Александру Блохину из отряда «Зов» (Видяево), Виктору Василенко из отряда «Норд» (Мурманск) и Александру Хорольскому из отряда «Китон» (Снежногорск). По положению ежегодно удостоены знака могут быть не более пяти человек.

Председателю кандалакшского поискового отряда «Верман» Андрею Сизову вручили благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина «За активное участие в организации, подготовке и поведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Встреча продолжилась обсуждением проблем и вопросов, связанных с восстановлением и сохранением исторической памяти в Кольском Заполярье. Участники движения предложили возродить в регионе конкурс военной песни «На безымянной высоте», стимулировать открытие Комнат боевой славы в школах, активнее привлекать школьников к поисковой работе и уходу за воинскими захоронениями, создать в Мурманске музей поискового движения. Отдельной инициативой стало увековечение памяти британских летчиков, сражавшихся и погибших на Кольской земле в годы войны.

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