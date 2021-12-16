В Мурманской области подорожали капуста, морковь и подсолнечное масло

Мурманскстат опубликовал данные о росте цен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманскстат опубликовал данные о росте цен. Согласно наблюдениям, за неделю с 7 по 13 декабря больше всего выросла стоимость белокочанной капусты – на 5,2%. На 1,6% подорожало подсолнечное масло, на 1,2% - морковь.

Кроме того выросли цены на пшеничную муку, свинину, кроме бескостного мяса, стерилизованное питьевое цельное молоко, вермишель, баранину кроме бескостного мяса, мороженую неразделанную рыбу и сахарный песок.

– Снизилась средняя цена на картофель. Здесь стоимость стала меньше на 2,7%. И на 0,7% меньше стоит пшено, – отметили в ведомстве. – На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, что мониторинг ведется по перечню, утвержденному Росстатом, в Мурманске, Апатитах, Североморске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернаторские елки в Мурманской области посетят 3500 юных северян. Запланировано 12 мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru