Житель Никеля при помощи фотографий украл деньги с банковских карт

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Никеле осудили местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".

В судебном заседании установлено, что 3 марта 2021 года мужчина сфотографировал персональные данные банковских карт женщины, ввел их в приложение «Сбербанк Онлайн» и перевел чужие деньги на свой банковский счет, а также банковские счета своих знакомых. В общем и целом он украл 9 493 рубля.

- Суд признал северянина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернаторские елки в Мурманской области посетят 3500 юных северян. Запланировано 12 мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru