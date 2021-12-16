Жители Брянска спасли в Мурманской области тонувшего рыбака

Сергей Шандыбо и Сергей Шилин были награждены благодарственными письмами, почетными грамотами и ценными подарками. Фото: 32.mchs.gov.ru

15 декабря в Брянске наградили двух отважных местных жителей, которые спасли жизнь рыбака, попавшего в беду в Мурманской области.

- В Заполярье на морской рыбалке наши земляки заметили перевернувшуюся моторную лодку и человека, просившего о помощи. В штормовых условиях, рискуя собственной жизнью, им удалось поднять в свою лодку жителя Карелии, - сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.

За проявленное мужество и отвагу при спасении утопающего Сергей Шандыбо и Сергей Шилин были награждены благодарственными письмами главы Мурманска, почетными грамотами от главы Брянска и ценными подарками.

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