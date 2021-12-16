Прошло 13 лет со дня убийства главы Кандалакшского района Нины Варламовой

Нины Варламовой не стало в 2008 году.

Исполнилось 13 лет с момента убийства главы Кандалакшского района Нины Варламовой. 16 декабря 2008 года женщину зарезал на пороге собственного дома местный житель, нанеся четыре ножевых ранения - два в спину и два в шею.

Нина Варламова скончалась в машине скорой помощи, успев назвать имя убийцы.

По итогам расследования уголовного дела на скамье подсудимых оказался Дмитрий Киреев. Известно, что мужчина требовал от чиновницы повышенных пособий, которые ему были не положены. Его освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.

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