Из Москвы в Апатиты и обратно будет ходить "Поморский экспресс"

Поезд отправится 29 декабря, 2, 3, 6 и 7 января в 12.12 с Ленинградского вокзала Москвы и прибудет в Апатиты 30 декабря, 3, 4, 7 и 8 января в 16.30. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В декабре РЖД запускает туристический поезд № 99/100 «Поморский экспресс» Москва-Апатиты, который позволит путешественникам, увлекающимся зимними видами спорта, удобно добраться до горнолыжного курорта Хибины.

Поезд отправится 29 декабря, 2, 3, 6 и 7 января в 12.12 с Ленинградского вокзала Москвы и прибудет в Апатиты 30 декабря, 3, 4, 7 и 8 января в 16.30.

В обратном направлении на поезде можно совершить поездку 30 декабря, 3, 4 и 7 января в 19.40 с прибытием в столицу в 00.02 1, 5, 6 и 9 января, а также 8 января с прибытием в Москву в 23.53 на Ленинградский вокзал 9 января.

Напомним: с 18 декабря из Мурманска в Апатиты будут ходить электрички. В сравнении с курсированием прошлой зимой время в пути сократилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернаторские елки в Мурманской области посетят 3500 юных северян. Запланировано 12 мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru