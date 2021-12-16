В Мурманске рассказали об идеях экоподарков на Новый год

Сделанный своими руками подарок, выпечка или декор для дома идеально впишутся в концепцию "эко". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь экологического движения в Мурманске «Природа и молодежь» Дарья Матвеенкова поделилась идеями экологичных подарков на Новый год. Она объяснила, что есть несколько критериев, по которым подарок может считаться более-менее "эко".

- Подарок должен быть многоразовый, то есть тем, который можно использовать многократно. Сделан он должен быть из натуральных, например стекло, дерево, металл, или переработанных материалов. К эко-подаркам также относятся различные сертификаты на посадку деревьев, зарядные устройства с солнечной батареей, приспособления для «умного дома», типа насадки на кран или душа, экономящие воду, - пояснила информагентству Nord News Дарья Матвеенкова.

Также сделанный своими руками подарок, выпечка или декор для дома идеально впишутся в концепцию "эко". Это может быть как многоразовая бутылка или красивая кружка для горячих напитков и шоппер, так и сертификат на гончарный мастер-класс, цветок в горшке, подписки на электронные библиотеки, деревянные конструкторы детям.

- Многие люди сейчас задумываются о своем эко-следе, концепции «ноль отходов», стремятся к минимализму, это, пожалуй, новый тренд. Больше не хочется захламлять квартиру ненужными вещами, а получать и дарить только то, что действительно нужно, - подытожила пресс-секретарь экодвижения в столице Заполярья «Природа и молодежь».

В Баренц-отделении WWF России подтвердили Nord-News, что Новый год и Рождество - пора самого активного потребления, когда растет риск увеличить свой экослед. «Нежеланные» подарки, пластмассовые игрушки и мишура впоследствии переполняют мусорные баки, нанося еще больший ущерб природе.

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