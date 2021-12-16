Как заказать Деда Мороза и Снегурочку в Мурманске в 2021 году: цены, программа поздравления

Близится Новый год, а это значит, что самое время задуматься о приглашении главных волшебников - Деда Мороза и Снегурочки. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Близится Новый год, а это значит, что самое время задуматься о приглашении главных волшебников - Деда Мороза и Снегурочки. Узнали, во сколько обойдутся чародеи в 2021 году в Мурманске.

Заказать Деда Мороза и Снегурочку будет дешевле за несколько дней до дня "икс". С 22 по 28 декабря цена варьируется от 1000 до 2000 рублей. Следующие пять дней обойдутся дороже - в среднем, 2500-4000 рублей. Самые высокие цены - вечером 31 декабря. Стоимость может доходить до 7500 рублей.

- Аниматоры также чаще стали подчеркивать, что их костюмы продуманы до мелочей, и маленькие северяне не увидят никаких кроссовок или джинсов под халатом Деда Мороза. Актеры готовы продолжить поздравления и после новогодней ночи - часть еvent-агентств предлагает свои услуги вплоть до конца новогодних каникул, - сообщает информагентство Nord News.

Можно также заказать онлайн-поздравление с видеотрансляцией. Оно стоит дешевле, около 500-1000 рублей. Некоторые волшебники готовы предъявить сертификат о вакцинации.

Программа праздничного мероприятия в основном длится от 15 минут до одного часа. Чем длиннее выступление, тем, соответственно, выше стоимость. Волшебники готовы спеть с ребенком песенку, послушать стих, вручить подарок, сделать фото. Если программа длинная, то проведут конкурсы, игры, поводят хоровод.

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