В Мурманской области задержали браконьеров с 350 килограммами камчатского краба

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: скрин видео ПУ ЗАР

На побережье губы Варламова Кольского залива пограничники пресекли деятельность троих браконьеров, которые незаконно ловили камчатского краба.

- У злоумышленников изъяли маломерное плавательное средство, автомобиль, конечности камчатского краба общим весом 350 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил более 2,2 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

В отношении браконьеров возбуждено три дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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