В Мурманске с 1 января 2022 года повысится плата за проезд в общественном транспорте

В Мончегорске и Кандалакше проезд в общественном транспорте составит 34 рубля, в Апатитах и Североморске - 35 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Как рассказали "КП"-Мурманск" в региональном минтрансе, поездка в городском автобусе или троллейбусе с 1 января 2022 года будет стоить 35 рублей. Цена билета повысилась на один рубль, как и в 2021 году.

При этом стоимость единого социального проездного билета останется неизменной и составит 700 рублей.

В Мончегорске и Кандалакше проезд в общественном транспорте составит 34 рубля, в Апатитах и Североморске - 35 рублей.

На пригородных маршрутах запланировано подорожание проезда на 11%.

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