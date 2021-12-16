Сотрудница банка в Полярных Зорях похитила со счетов пенсионеров 4,7 миллиона рублей

Суд признал северянку виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Полярных Зорях осудили 46-летнюю местную жительницу, которая работала в банке. Женщина обвиняется в совершении девяти преступлений по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ "Хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, обмана с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере".

- В судебном заседании установлено, что с 2019-го по 2020 год сотрудница банка, используя свое служебное положение, похитила с банковских счетов трех пенсионеров, а также у ПАО «Сбербанк» денежные средства на общую сумму в 4,7 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал северянку виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернаторские елки в Мурманской области посетят 3500 юных северян. Запланировано 12 мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru