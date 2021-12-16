В Мурманске задержали водителя, который чуть не увез на капоте мужчину

Виновнику ДТП грозит до полутора лет лишения права водить или административный арест на срок до пятнадцати суток. Фото: Скриншот видео

13 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Журбы произошла авария: Mercedes ударил Renault. Водитель, виновник аварии, попытался скрыться с места, его даже не остановило, что перед его капотом стоит водитель второй иномарки.

Уехать Mercedes все же удалось. Полиция объявила его в розыск.

- Вскоре инспекторы установили личность водителя "Мерседеса" и доставили его в отдел полиции. Мужчина признался, что совершил столкновение с двумя автомобилями и покинул место ДТП. В отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем, в нарушение правил дорожного движения, места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся), - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Виновнику ДТП грозит до полутора лет лишение прав или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Каждый год одна и та же фейковая новость": снова пишут про замерзший Кольский залив. Лед у берега опять смутил северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru