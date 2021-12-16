Ярмарка "Наша рыба" приедет в Мончегорск

Ярмарка приезжала в Снежногорск, Гаджиево, никель, Заполярный, Ковдор, Апатиты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году ярмарка "Наша рыба" стала мобильной и приезжает в разные города Мурманской области.

18 декабря она посетит Мончегорск. Торговые точки разместятся у дома № 32а на проспекте Металлургов (у ТК "Родничок") с 11.00 до 18.00.

Жители Мончегорска смогут приобрести дары моря на ярмарке «Наша рыба» 18 декабря с 11.00 до 18.00 по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 32а (вблизи ТК «Родничок»).

- Мобильная ярмарка — это 4 брендированных фудтрака, с помощью которых можно организовать красивую, комфортную, современную уличную торговлю в любом муниципалитете региона. С автолавок ведется торговля свежей, копченой и мороженой рыбой, пресервами, морскими деликатесами. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных. - рассказали организаторы ярмарки "Наша рыба".

Ярмарка приезжала в Снежногорск, Гаджиево, Никель, Заполярный, Ковдор, Апатиты.

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