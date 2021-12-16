Андрей Чибис проведет "Прямую линию"

Андрей Чибис ответит на вопросы северян. Фото: правительство Мурманской области

В это воскресенье, 19 декабря, состоится "Прямая линия" губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- На вопросы буду отвечать в эфире телеканала "Россия 24". А также трансляция будет доступна на моих страницах в Instagram и "ВКонтакте", - сообщил глава региона.

"Прямая линия" состоится в 13.00.

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