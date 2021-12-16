Из-за «Оборонэнерго» в Мурманской области двоих школьников ударило током

Подростки получили тяжелые травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полярный районный суд Мурманской области признал виновным АО «Оборонэнерго» в халатности, из-за которой пострадали два школьника из Гаджиево.

Трагедия произошла в марте этого года, когда парни коснулись линии электропередач, проходившей рядом со школой № 279, и получили мощный удар током и, как следствие, серьезные ожоги. Один из мальчиков стал инвалидом.

- Причиной провисания провода, из-за чего несовершеннолетние вообще могли до него дотронуться, послужило загнивание деревянных элементов опоры линии электропередач, контроль за состоянием которых и их замену в силу должностных обязанностей должен был осуществлять подсудимый, - сообщили в Полярном районном суде.

Оказалось, что повреждение опоры установили еще 9 лет назад, но предприятие не стало проводить ремонт. В 2016 году, когда проверка снова указала на дефекты, действий также не последовало.

- Более того, в 2020 году произошла ситуация, которая должна была обратить внимание на состояние вверенного должностному лицу электросетевого хозяйства: у одной из траверс на данной опоре произошло расщепление древесины. Казалось бы, это ли не лишний повод обратиться и к нормативной документации, согласно которой уже в 2020 году истек срок проведения повторного капитального ремонта, и к вопросу о состоянии опоры в целом? - уточнили в суде.

Бывшему должностному лицу АО «Оборонэнерго» суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, а также применил дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с руководством работами в электросетевом хозяйстве.

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