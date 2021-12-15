В Мурманске вандалы разбили шары в новогоднем украшении

Игрушки не дожили в целости и сохранности до Нового года. Фото: vk.com/myrosta51/Елена Тарасова

В преддверии Нового года в Мурманске активизировались вандалы. Неизвестные успели разбить шары внутри новогодней инсталляции в виде свечи. Украшение находится возле праздничной елки в Росте.

- Давайте беречь красоту и уют и научим этому своих детей! - написали в паблике "Моя Роста", приложив фото разбитых игрушек.

Остается надеяться, что остальные украшения продержатся дольше и доживут до Нового года.

Напомним: растяжки на проспекте Ленина в Мурманске сменили изображение на тигров и снежинки. Ранее там транслировалось северное сияние.

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