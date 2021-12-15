Недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мурманской области выше обычного

Продолжается прививочная кампания против гриппа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители региона продолжают болеть ОРВИ и гриппом. Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области, есть тенденция к росту заболеваемости.

- На прошедшей неделе, с 6 по 12 декабря, наблюдается превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ практически среди всех возрастных групп. Исключение составляют дети в возрасте до 2 лет, где наблюдается незначительное снижение эпидемического порога, - сообщили в ведомстве.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. В текущем сезоне запланировано привить до 60% совокупного населения и до 75% в группах риска. По состоянию на 10 декабря текущего года в области привито около 33% от населения области. Отмечен рост темпов вакцинации по сравнению с предыдущей неделей.

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