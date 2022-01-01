Топ-10 самых читаемых статей "Комсомольской правды"-Мурманск" в 2021 году

Последний листок календаря за 2020 год отлетел, 2021-й вступил в свои права. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Последний листок календаря за 2020 год отлетел, 2021-й вступил в свои права. Пора вспомнить, чем нам запомнился нам год минувший. Представляем топ-10 самых читаемых статей на сайте "Комсомольская правда"-Мурманск".

1. «Не знали, что у них есть внук»: Мальчик два года жил в детском доме под Мурманском, пока его не вернули родным в Чечню - 90051 просмотр. Читать.

2. Полный график отключения горячей воды летом 2021 года в Мурманске Мурманской ТЭЦ и «Мурманэнергосбыта» - 58962 просмотра. Читать.

3. Биография Николая Евменова, главнокомандующего Военно-Морским Флотом России - 44559 просмотров. Читать.

4. Биография Александра Моисеева, командующего Северным флотом России - 26938 просмотров. Читать.

5. «Вы понимаете, к чему все идет?»: Для убийц кота Кузи в Северодвинске требуют самого строгого наказания - 23784 просмотра. Читать.

6. «Не ожидал такого эффекта, но причину, кажется, знаю»: Видео врача из Мурманска набрало более 60 млн просмотров в TikTok - 22695 просмотров. Читать.

7. "Дети плакали, взрослые кричали": В Кировске на глазах у юных лыжников застрелили их любимицу - собаку Фросю - 22008 просмотров. Читать.

8. "Все еще кажется, что отец жив и вернется": в Мурманске прошел траурный митинг по погибшим морякам с "Онеги" - 18408 просмотров. Читать.

9. Жена старшего мастера добычи с затонувшего судна «Онега»: «Вчера говорила с мужем, он сказал, что все судно замерзло» - 18923 просмотра. Читать .

10. «ЯмыКузя»: В Архангельской области запустили флешмоб после жестокого убийства кота - 16199 просмотров. Читать.

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