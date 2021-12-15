Росатом поддержит 3 проекта работников Кольской АЭС

Акселератор проектов «Mission: Talent» – программа развития идей и решений в области раскрытия и применения потенциала человека. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

В рамках общероссийского Конгресса молодых ученых, приуроченного к Году науки и технологии, на территории Парка науки и искусства «Сириус» в г. Сочи состоялся финал Акселератора проектов «Mission: Talent» созданный Корпоративной Академией Росатома, где свои 3 проекта представили работники Кольской АЭС.

Всего в предакселераторе приняли участие 350 участников. В акселератор "Mission: Talent" прошло 70 проектов, 57 из которых вышли в финал. Экспертами финальной сессии акселератора стали генеральные директора предприятий отрасли, HR директора дивизионов, они отобрали 20 лучших проектов. 3 проекта были представлены генеральному директору Росатома Алексею Лихачеву и заместителю генерального директора по персоналу Татьяне Терентьевой. Одним из которых стал проект инженера управления информации и общественных связей Кольской АЭС Александры Морозовой «Лига безопасности», способствующий развитию культуры безопасности в отрасли.

Алексей Лихачев отметил общую актуальность мероприятия и подчеркнул, что все проекты, вышедшие в финал, будут способствовать реализации перспективных идей и лучших практик развития человеческого потенциала: «Участники акселератора представили проекты очень высокого уровня, каждый из которых необходимо довести до внедрения. Из участников акселератора может сформироваться целое общественное движение, инициативы которого будут становиться источником системных решений для Росатома и для страны».

Помимо «Лиги безопасности» в Сочи были представлены ещё 2 проекта работников Кольской АЭС, вошедшие в 20ку лучших. «Шаг в Росатом» - профориентационный проект Алексея Толстопятова ведущего инженера управления реактором реакторного цеха и «Цифровой наставник» - сообщество наставников по цифровым продуктам Ивана Ломанова инженера отдела дефектоскопии металлов и технического контроля.

Акселератор проектов «Mission: Talent» – программа развития идей и решений в области раскрытия и применения потенциала человека. Он создан Корпоративной Академией Росатома как один из инструментов реализации видения Росатома 2030 - стать лучшим в раскрытии человеческого и кадрового потенциала. Партнерами акселератора стали «Большая перемена», фонд «АЙБ» и Московский институт психоанализа.

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