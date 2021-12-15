В Печенгском округе появится форелевое хозяйство

В Мурманской области зарегистрирован новый резидент Арктической зоны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области зарегистрирован новый резидент Арктической зоны. Компания планирует создать в Печенгском округе рыбное хозяйство по выращиванию до 400 тонн радужной форели в год.

- Инвестиции в проект составят порядка 43 миллионов рублей, 30 из которых – беспроцентный займ в рамках конкурса. Будет создано 12 новых рабочих мест для местных жителей, – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Всего статус резидента АЗРФ в Мурманской области получили 99 компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru