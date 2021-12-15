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Общество15 декабря 2021 13:01

В Мурманской области сотрудники МЧС поддержали популярный тренд Tik Tok

Один из пожарных снял видео с горящим "хулиганом"
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области сняли трендовое видео из Tik Tok, поддержав мировой челлендж.

Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области сняли трендовое видео из Tik Tok, поддержав мировой челлендж.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области сняли трендовое видео из Tik Tok, поддержав мировой челлендж.

В ролике спасатель под песню Infinity исполнителя Jaymes Young переоблачается в пожарную форму и в темноте вытаскивает из-за спины горящий аварийно-спасательный инструмент "хулиган" (Halligan Tool). Выглядит очень эффектно!

Видео, собравшее уже 250 лайков и положительные отклики пользователей, выложено в Instagram-аккаунте мурманского МЧС.

Напомним: видео про Мурманск от Славы Комиссаренко набрало более 4,5 миллиона просмотров. Стендап-комик увидел в центре города нечто необычное.

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