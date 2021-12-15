В Мурманской области сотрудники МЧС поддержали популярный тренд Tik Tok

Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области сняли трендовое видео из Tik Tok, поддержав мировой челлендж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области сняли трендовое видео из Tik Tok, поддержав мировой челлендж.

В ролике спасатель под песню Infinity исполнителя Jaymes Young переоблачается в пожарную форму и в темноте вытаскивает из-за спины горящий аварийно-спасательный инструмент "хулиган" (Halligan Tool). Выглядит очень эффектно!

Видео, собравшее уже 250 лайков и положительные отклики пользователей, выложено в Instagram-аккаунте мурманского МЧС.

Напомним: видео про Мурманск от Славы Комиссаренко набрало более 4,5 миллиона просмотров. Стендап-комик увидел в центре города нечто необычное.

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