Видео очень тяжелой "ГАЗели" в Мурманске набрало более миллиона просмотров

В Tik Tok порой набирают солидные просмотры видео, в которых, казалось бы, нет ничего особенного. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Tik Tok порой набирают солидные просмотры видео, в которых, казалось бы, нет ничего особенного.

Так, видео с "ГАЗелью", которой тяжело ехать из-за перевеса, набрало свыше миллиона лайков, почти 5 тысяч лайков и около 300 комментариев. Машина везет груз весом 3,4 тонны и, как опасаются грузчики, может перевернуться.

Посмотреть видео можно здесь.

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