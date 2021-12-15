Видео про Мурманск от Славы Комиссаренко набрало более 4,5 миллиона просмотров

За неполные четыре месяца видео набрало 4,5 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В августе этого года в Мурманск приезжал Слава Комиссаренко. 28 числа стендап-комик выложил в TikTok видео про столицу Заполярья.

- Просто ночь, ничего необычного. Просто ночь, город Мурманск. Чернокожая девушка ходит ночью на ходулях в маске "Крика", - комментирует Комиссаренко.

В кадр попали ходулисты. За неполные четыре месяца видео набрало 4,5 миллиона рублей.

Напомним: видео про Мурманск набрали в Tik Tok 250 миллионов просмотров.

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