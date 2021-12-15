За сутки в Мурманской области 166 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 70 997 северян, на лечении остаются 15 584 пациента.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 15 декабря 2021 года, за последние сутки 166 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 89 240 человек, количество летальных исходов - 2659 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+65, всего 42268), Кандалакшский район (+19, всего 6914), Североморск (+21, всего 7794).
Выздоровели 70 997 северян, на лечении остаются 15 584 пациента.
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