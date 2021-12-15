В супермаркете Мурманска при инкассации обнаружили фальшивую купюру

О поддельных купюрах необходимо сообщать в полицию по телефону 02. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

При инкассации денег в одном из магазинов торговой сети в Мурманске обнаружили фальшивую купюру достоинством в одну тысячу рублей. Об этом в полицию сообщили из банка.

Дензнак образца 1997 года выпуска изъяли и отправили на экспертное исследование.

- Специалисты установили, что банкнота изготовлена не предприятием «Гознак». Свойства бумаги, из которой выполнена купюра, не соответствуют ГОСТу, основные реквизиты нанесены цветной капельно-струйной печатью, номерные обозначения – электрофотографической печатью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту обнаружения поддельной банкноты проводится проверка. Полицейские напоминают, что за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по статье 186 УКР РФ грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет, со штрафом до одного миллиона рублей.

При обнаружении фальшивых денег не стоит пытаться их сбыть. О поддельных купюрах необходимо сообщать в полицию по телефону 02.

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