В ноябре в Мурманской области на 8% подорожали овощи для винегрета и "селедки под шубой"

Наибольшее снижение цен наблюдалось на фрукты и цитрусовые (на 3,6%). Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на товары и услуги в Мурманской области за ноябрь этого года.

Так, среди продуктов больше всего подорожали ингредиенты на винегрет и "селедку под шубой" - картофель и свекла выросли в цене на 8,4%. Также увеличилась стоимость помидоров и куриных яиц - на 5%. Возросли цены на пшеничную муку (на 4%), сахар (на 3%).

Наибольшее снижение цен наблюдалось на фрукты и цитрусовые (на 3,6%).

Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на спички (на 5,5%) и нитки (на 1,6%). Снизилась стоимость отдельных видов строительных материалов (в среднем на 2,8%).

Среди услуг значительно увеличилась стоимость поездок на отдых в Турцию и ОАЭ (на 24,9% и 12,7% соответственно). Из бытовых услуг подорожали шиномонтаж колес легкового автомобиля (на 9,6%), установка натяжного потолка (на 2,8%).

На пассажирском транспорте возросла стоимость билетов на самолет (на 1,5%). Тем временем стоимость проезда на железнодорожном транспорте снизилась на 7,5%.

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