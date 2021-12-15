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Общество15 декабря 2021 10:40

В Апатитах наступила полярная ночь

Это был последний крупный населенный пункт области на пути к этому явлению
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Завершится полярная ночь на широте Апатитов еще до нового года, 29 декабря.

Завершится полярная ночь на широте Апатитов еще до нового года, 29 декабря.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

2 декабря полярная ночь опустилась на Мурманск. Спустя почти две недели очередь дошла и до Апатитов.

- Это последний крупный населенный пункт области на пути к этому темному зимнему явлению. В Полярных Зорях и Кандалакше полярной ночи нет, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

При этом из-за близости к границе полярной ночи на вершинах сопок в Апатитах, либо в Хибинах солнце можно будет увидеть. Завершится полярная ночь на широте Апатитов еще до нового года, 29 декабря.

Напомним: первый рассвет в 2022 году в Мурманске встретят 11 января.

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