В Мурманске на улице Шевченко вспыхнул автомобиль

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 15 декабря в Первомайском округе Мурманска на проезжей части загорелся автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

- В 10.15 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании на пересечении проспекта Кольского и улицы Шевченко. Вспыхнул легковой автомобиль. В результате происшествия огнем уничтожен моторный отсек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 11 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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