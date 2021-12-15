В Мурманске курсанты Нахимовского училища устроили парад новогодних саней

Праздник стал завершением учебного семестра для ребят. Фото: Северный флот

В Нахимовском военно-морском училище Мурманска открыли новогоднюю елку. Праздник устроили для учащихся всех семи курсов.

Нахимовцев пришли поздравить с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. А запоминающейся изюминкой праздника стал парад новогодних саней, которые курсанты сделали своими руками. Торжественное мероприятие завершилось ярким фейерверком.

- Праздник стал завершением учебного семестра для ребят: теперь они отправятся на каникулы, в зимний отпуск. В этом году они начались раньше – из-за обстановки по коронавирусу, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

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