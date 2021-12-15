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Политика15 декабря 2021 9:16

Главой Совета муниципальных образований Мурманской области стал Андрей Малхасян

Ранее этот пост занимал Максим Пухов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ранее руководителем Совета являлся мэр Полярных Зорь Максим Пухов. Фото: Администрация Кольского района

Ранее руководителем Совета являлся мэр Полярных Зорь Максим Пухов. Фото: Администрация Кольского района

14 декабря в Коле прошло заседание ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Главы районов и населенных пунктов региона обсудили важные для области вопросы и выбрали нового председателя. Участие в заседании также приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Так, новым главой Совета муниципальных образований Мурманской области стал глава Кольского района Андрей Малхасян, за которого делегаты проголосовали единогласно.

- На заседании коллеги оказали мне высокое доверие и избрали председателем Совета Благодарю за доверие, приложу все усилия, чтобы его оправдать, - отметил он.

Ранее руководителем Совета являлся мэр Полярных Зорь Максим Пухов.

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