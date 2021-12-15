Главой Совета муниципальных образований Мурманской области стал Андрей Малхасян

Ранее руководителем Совета являлся мэр Полярных Зорь Максим Пухов. Фото: Администрация Кольского района

14 декабря в Коле прошло заседание ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Главы районов и населенных пунктов региона обсудили важные для области вопросы и выбрали нового председателя. Участие в заседании также приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Так, новым главой Совета муниципальных образований Мурманской области стал глава Кольского района Андрей Малхасян, за которого делегаты проголосовали единогласно.

- На заседании коллеги оказали мне высокое доверие и избрали председателем Совета Благодарю за доверие, приложу все усилия, чтобы его оправдать, - отметил он.

Ранее руководителем Совета являлся мэр Полярных Зорь Максим Пухов.

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