В Мурманской области плата за коммунальные услуги для жителей двухкомнатных квартир вырастет на 256 рублей в месяц

С 1 июля 2022 года в Мурманской области вырастет плата за коммунальные услуги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 июля 2022 года в Мурманской области вырастет плата за коммунальные услуги.

- Ежемесячная плата граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года в Мурманской области в среднем вырастет на 164 рубля в месяц за однокомнатную квартиру, 256 рублей за двухкомнатную квартиру, 354 рубля за трехкомнатную квартиру, - сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.

Напомним: не во всех муниципалитетах повысится плата за отопление и воду.

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