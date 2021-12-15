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Происшествия15 декабря 2021 8:31

Трех жителей Ирана в Мурманской области заключили под стражу

Иностранцы незаконно пересекли границу России
Ника СВЕТЛОВА
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Три жителя Ирана по решению Кандалакшском районного суда два месяца проведут под стражей.

Три жителя Ирана по решению Кандалакшском районного суда два месяца проведут под стражей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Три жителя Ирана по решению Кандалакшском районного суда два месяца проведут под стражей.

- 3 декабря иностранцы, находясь на территории Республики Беларусь, без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, минуя открытые пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, незаконно пересекли границу России в Смоленской области, - сообщили в суде.

Защита настаивала на том, чтобы в ожидании суда мужчины были не под стражей. Но суд учел, что у них нет заболеваний, равно как и места работы.

Мужчинам вменяют ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

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