Соревнования пройдут в Долине Уюта. Фото: Людмила ШЕКА

15 декабря в Мурманске стартует первый этап Кубка Анны Богалий SKIMiR по биатлону. Продлятся соревнования до 19 числа, они объединят спортсменов от 10 до 18 лет из 21 региона России.

- Шесть лучших участников в каждой возрастной группе будем награждать медалями, грамотами, призами. Соревнования завершатся массовыми оригинальными эстафетами, - цитирует олимпийскую чемпионку по биатлону Анну Богалий «АиФ-Мурманск».

Самая многочисленная команда из 100 человек приехала из Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут в Долине Уюта.

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