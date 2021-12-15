Стали известны населенные пункты Мурманской области, в которых в 2022 не поднимут плату за отопление и воду

С 1 июля 2022 года в Мурманской области произойдет очередное повышение тарифов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 июля 2022 года в Мурманской области произойдет очередное повышение тарифов.

Однако в ряде муниципалитетов северяне не заметят изменения в квитанциях за отопление, водоснабжение и водоотведение, так как там тарифы сформировались на уровне выше средних по региону.

Как сообщили в комитете по тарифному регулированию, повышения не будет в Оленегорске, Полярных Зорях с подведомственными территориями, Кандалакше, Зареченске, Зеленоборском, Ковдорском округе, Верхнетуломском, Кильдинстрое, Мурмашах, Молочном, Ловозеро, Печенгском округе.

- Ежемесячная плата граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года в Мурманской области в среднем вырастет на 164 руб./мес. за однокомнатную квартиру, 256 руб./мес. за двухкомнатную квартиру, 354 руб./мес. за трехкомнатную квартиру, - уточнили в комитете.

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