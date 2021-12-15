Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2021 7:25

В колонию Ревды пытались передать дезодоранты с опасной начинкой

В косметическом средстве могли спрятать наркотики
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас вещество отправили на экспертизу. Фото: УФСИН России по Мурманской области

Сейчас вещество отправили на экспертизу. Фото: УФСИН России по Мурманской области

В колониях Мурманской области регулярно пресекают попытки передачи запрещенных предметов от наркотиков до СИМ-карт.

На днях подобный случай пресекли в исправительной колонии №23 в Ревде. Сюда одному из осужденных отправила посылку мурманчанка, в ней лежали три твердых дездоранта.

- При более детальном осмотре антиперспирантов внутри флаконов были обнаружены шесть свертков с веществом неизвестного происхождения. После идентификации вложения с помощью наркоразыскной собаки изъятые предметы были переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Сейчас вещество отправили на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томограф для Оленегорска из ковидного госпиталя Мурмашей запустят в декабре. Оборудование потребовало доработки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru