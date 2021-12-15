В колонию Ревды пытались передать дезодоранты с опасной начинкой

Сейчас вещество отправили на экспертизу. Фото: УФСИН России по Мурманской области
В колониях Мурманской области регулярно пресекают попытки передачи запрещенных предметов от наркотиков до СИМ-карт.
На днях подобный случай пресекли в исправительной колонии №23 в Ревде. Сюда одному из осужденных отправила посылку мурманчанка, в ней лежали три твердых дездоранта.
- При более детальном осмотре антиперспирантов внутри флаконов были обнаружены шесть свертков с веществом неизвестного происхождения. После идентификации вложения с помощью наркоразыскной собаки изъятые предметы были переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.
Сейчас вещество отправили на экспертизу.
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