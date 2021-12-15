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Общество15 декабря 2021 7:10

Три жителя Колы совершали одно преступление за другим

Один из них стал серийным преступником, не достигнув совершеннолетия
Ника СВЕТЛОВА
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Подросток из Колы встал на криминальный путь.

Подросток из Колы встал на криминальный путь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кольский районный суд рассмотрит дела сразу трех жителей Колы, которые совершали преступления одно за другим. Одному из преступников всего 17 лет, а его обвиняют по нескольким статьям: за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, угон, кражу и кражу с банковского счета. Два его подельника обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Сначала троица пробралась в сетевой магазин и похитила алкоголь на сумму 1 752 рубля.

Несовершеннолетний северянин решил, что этого мало. В октябре 2020 года он угнал машину, покатался на ней и бросил в Мурманске. Тогда же он украл из чужой квартиры ноутбук, а в январе 2021 года уже в Коле украл из чужой квартиры телефон. В тот же месяц подросток украл чужую карту и снял с нее почти 100 тысяч рублей.

- В июне 2021 года обвиняемый нашел на одной из улиц в Мурманске банковскую карту, которой в течение дня расплачивался за различные покупки, используя функцию оплаты без ввода пин-кода, причинив потерпевшему имущественный ущерб на сумму 4 186 рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области. Уголовное дело направлено прокурором в Кольский районный суд Мурманской области для рассмотрения по существу

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