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Общество14 декабря 2021 14:30

Детей от падения с горок в Мурманске предложили защитить табличками

Ранее северяне сообщили, что новый игровой комплекс на проспекте Кольском опасен для юных северян
Ника СВЕТЛОВА
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Многим он нравится, особенно если учесть, что было здесь до этого - почти пустырь. Но мурманчанин Виктор Виноградов вносит ложку дегтя.

Многим он нравится, особенно если учесть, что было здесь до этого - почти пустырь. Но мурманчанин Виктор Виноградов вносит ложку дегтя.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале октября в Мурманске торжественно открыли игровой городок на проспекте Кольском у дома № 101.

Многим он нравится, особенно если учесть, что было здесь до этого - почти пустырь. Но мурманчанин Виктор Виноградов вносит ложку дегтя.

- Один "аттракцион" мельком привлек внимание. Это эдакая избушка на курьих ножках. Домик в центре недалеко от елки, на высоте примерно метра 2 его пол. Дети в него забираются по лестнице. В домике окошечко. Дети выбираются в окошечко... А далее приварено 2 железных трубы на метровом расстоянии друг от друга с уклоном отрицательным, градусов 60. И вот девочка лет 10 на наших глазах выбирается в окошечко и просто падает с высоты 2,5 метра на лед. То ли отбила бедро, то ли ногу, стояла в шоке, ушла хромая, - написал Виктор Виноградов в "ВКонтакте".

Он отметил, что даже взрослые не сразу поняли, как безопасно спуститься из домика на землю. Ситуацию прокомментировали в "Мурманских городских парках и скверах".

- Указанный игровой комплекс собран в полном соответствии с паспортом изделия. Комплекс является сертифицированным игровым оборудованием с заводским номером, соответствует ГОСТу и признан годным к эксплуатации. В целях обеспечения безопасности возле комплекса установлены информационные таблички с указанием правил эксплуатации детского игрового комплекса, - отметили в учреждении.

Северяне же отмечают, что дети, перед тем как залезть на аттракцион, не читают правила. Разве что это сделают их родители...

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