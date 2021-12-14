В Мурманске запретят движение и стоянку транспорта от проспекта Ленина до улицы Воровского

Также 20 декабря запретят движение, остановку и стоянку всех видов транспорта на площади перед домом №1 на улице Челюскинцев.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В центре Мурманска на месяц ограничат движение транспорта.
Согласно постановлению администрации города, будут запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта на улице Воровского, а конкретно - от проспекта Ленина до дома № 13 на улице Воровского. Запрет будет действовать с 15 декабря по 12 января.
Также с 00.00 до 20.00 20 декабря запретят движение, остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, на площади перед домом № 1 на улице Челюскинцев.
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