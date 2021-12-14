На поезд Деда Мороза в Мурманске не осталось билетов

На сайте РЖД они появились в продаже 13 декабря и за сути были раскуплены.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
13 января 2022 года в Мурманск приедет поезд Деда Мороза. На перроне пройдет театрализованное шоу, а вот внутрь состава можно будет попасть только купив билет.
На сайте "РЖД" они появились в продаже 13 декабря и за сутки были раскуплены.
Подробнее о поезде Деда Мороза можно прочитать здесь.
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