Почти половина жителей Мурманска не имеет сбережений на "черный день"

Каждый третий мурманчанин не строит никаких финансовых планов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты SuperJob провели исследование и выяснили, как обстоят дела с финансовыми накоплениями у жителей Мурманска.

Так, лишь 11% мурманчан могут прожить на свои сбережения больше полугода, а 40% совсем не располагают сбережениями на «черный день». При потере дохода 14% жителей заполярной столицы могли бы прожить за счет отложенных денег менее месяца, 23% - от одного до двух месяцев.

Разумные траты ведут 61% опрошенных, а не считают денег 39% мурманчан. При этом чем больше зарабатывают жители Мурманска, тем активнее они подсчитывают свои доходы и расходы.

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют на срок менее полугода 38% северян, на полгода или год - 18%, на более длительный период - 11%. А каждый третий мурманчанин не строит никаких финансовых планов.

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